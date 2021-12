Hoofdverpleegkundige IC: "We moeten nadenken over een leven met corona"

Nu de ontknoping van het jaar nadert is het tijd om terug te blikken op 2021. In de serie Mokum in '21 kijken we samen met Amsterdammers terug op het jaar. In deze aflevering blikt Susanne Heijmenberg, hoofdverpleegkundige van de intensive care in het UMC terug op het jaar.

In de serie Mokum in '21 vragen we de gasten welke boodschap of wijze raad ze willen meegeven aan de Amsterdammers in 2022. 'Kijk niet teveel achterom, maar just nu vooruit!' is de boodschap van Susanne Heijmenberg.