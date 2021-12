Oud-advocaat Hammerstein geschrapt van tableau en geeft plek voor VVD op

Voormalig strafpleiter Oscar Hammerstein is door Raad van Discipline geschrapt van het tableau na meerdere klachten over de advocaat. Op het tableau staan alle advocaten die gerechtigd zijn hun beroep uit te oefenen. De oud-advocaat geeft zijn plek die hij had op de kieslijst bij de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen op.

De Amsterdammer heeft drie maanden kroongetuige Nabil B. bijgestaan. Naar aanleiding van bepaalde uitlatingen en handelingen van de strafpleiter rond die periode waren er meerdere klachten tegen hem ingediend, waaronder één van Peter R. de Vries.

Geheimhoudingsplicht

Volgens de Raad van Discipline heeft Hammerstein meerdere malen een van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur, de geheimhoudingsplicht, geschonden. Daarnaast heeft hij onvoldoende rekening gehouden met de belangen van anderen en heeft zich niet welwillend opgesteld tegen een mede-advocaat.

De klacht van Peter R. de Vries gaat erom dat Hammerstein de naam van De Vries zonder enige noodzaak aan een journalist had gegeven. Dit met betrekking tot de Marengo-zaak. Op het moment stond nog niet vast dat De Vries de kroongetuige bij zou gaan staan.

Hammerstein heeft de geheimhoudingsplicht geschonden door meerdere interviews te geven aan verschillende media, waar hij gevoelige informatie deelde en ook zijn eigen gevoel deelde hierover.

Nummer zes

Hammerstein stopte met zijn werk als advocaat in februari dit jaar. Eind oktober werd bekend gemaakt dat hij zich verkiesbaar had gesteld voor de VVD Amsterdam, hij stond op plek zes op de lijst. In zijn tijd als advocaat liet Hammerstein vaak zijn onvrede spreken over de linkse coalitiepartijen en hun beleid.

Zelf ontkent Hammerstein dat hij de geheimhoudingsplicht heeft geschonden en in zoverre daarvan sprake is geweest een rechtvaardigingsgrond te hebben. Naar aanleiding van de beslissing van de raad trekt hij zich terug als kandidaat voor de VVD. "Amsterdam is te belangrijk voor mij om het risico te lopen dat toekomstige discussies niet over de stad, maar over mij gaan", aldus de voormalig strafpleiter.

"De VVD deelt de mening van de heer Hammerstein dat het in de Amsterdamse raad niet over deze kwestie moet gaan, maar over wat het beste is voor de stad. Daarom respecteer ik zijn besluit", aldus lijsttrekker Claire Martens.