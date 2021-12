Kale en Kokkie vinden dat Ten Hag dit jaar goed naar hen luisterde

"Je kunt altijd verliezen als je tegenstander beter is", zegt Kokkie. "Als je straks in de Champions League Manchester City loot op een topdag. En die spelen je van het kastje naar de muur en je gaat met 3-1 van het veld af. Oké, dan heb je verloren. Maar van een Twente verliezen of tegen Heracles gelijk. Dat soort dingen. Dat moet niet mogen. Wat kan er dan beter? Een stukje instelling."

Het supportersduo is het wel eens met de stelling dat Ten Hag de beste Ajax-coach is van de afgelopen tien jaar. Volgens Kokkie heeft de trainer de afgelopen drie jaar veel bijgeleerd. "Af en toe heeft hij goed geluisterd naar onze tips. Wat dan zei hij wel heel stoer in een interview 'nee', en een week later ging hij het toch doen. Als hij blijft luisteren, mag hij nog even door."

Dat vindt Kale ook. "Dan mag hij een jaartje bijtekenen."