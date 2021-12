Protest tegen gedwongen sluiting afdeling kinderhartchirurgie: "Dit is niet uit te leggen"

Na ruim 25 jaar moet het centrum aangeboren hartafwijkingen LUMC (Leiden) en Amsterdam UMC stoppen met de kinderhartchirurgie. Dat maakte demissionair minister Hugo de Jonge deze week bekend. De twee ziekenhuizen, die al jaren samenwerken, vinden de besluitvorming oneerlijk en zijn een petitie gestart, die op dit moment al bijna 40.000 keer is ondertekend.

AT5

"Voor patiënten is het eigenlijk niet acceptabel want die voelen zich heel prettig in ons centrum. Die zijn dit gewend en weten dat er hele goede zorg wordt geleverd in ons centrum", zegt Nico Blom, Hoofd kindercardiologie LUMC en Amsterdam UMC. Blom vindt het onbegrijpelijk dat de kindercardiologie afdeling genaamd 'CAHAL' moet stoppen met de kinderhartchirurgie. "Wij zijn eigenlijk al 25 jaar het grootste centrum samen met Rotterdam. We voldoen aan alle kwaliteitscriteria, aan alle vergunningen en we zijn het niet geworden."

Waar Blom vooral op stuit, is dat het besluit van VWS volgens hem niet is getoetst op kwaliteit. "Dat is ook de reden dat we een petitie zijn gestart. Ik kan het namelijk ook niet uitleggen aan mijn patiënten." Het besluit om de zorg terug te dringen van vier naar twee landelijke kinderhartcentra, stond al langer en nu is bekend geworden dat alleen het UMC Utrecht en Erasmus MC Rotterdam de operaties gaan uitvoeren. Kwaliteitseisen De kinderhartchirurgie afdelingen moeten aan verschillende kwaliteitseisen en erkenningen voldoen, waaronder het volumecriteria zoals hoeveel patiënten het ziekenhuis behandelt en opereert. Daarnaast is er een erkenning van Expertisecentra voor Zeldzame Aandoeningen (ECZA's) die ook betrekking hebben op de centra voor aangeboren hartafwijkingen. "Die vergunningen hebben wij en in de openbare stukken staat ook dat Utrecht die niet heeft. Ik kan niet precies uitleggen waarom daar niet naar gekeken is."

Een woordvoerder van het VWS laat weten dat dat er meer criteria meespelen dan de vergunningen. Zoals de behandelcapaciteit en robuustheid om in korte tijd op te schalen. Door alle criteria samen af te wegen is het VWS tot deze keuze gekomen. In de beslisnota van het VWS staat dat alle vier de centra in staat zijn om de zorg op goede wijze te organiseren. De erkenning is voor het VWS geen reden om het besluit te heroverwegen. In de eenduidigheid van de communicatie en beeldvorming, vindt het VWS, dit wel een punt van aandacht.

Quote "Als het moet worden er zelfs juridische stappen genomen, omdat het een oneerlijk proces is" Nico Blom - Hoofd kindercardiologie LUMC en Amsterdam UMC

Belangenvereniging Stichting Hartekind steunt het idee om de complexe operaties te minimaliseren naar minder locaties. Zij betreuren dat de UMC's niet onderling tot een besluit zijn gekomen over welke locatie zou moeten sluiten. De openlijke discussie over de keuzes van locaties is volgens hen, niet in het belang van de patiënten. Toch laat de kinderhartchirurgie Amsterdam AMC en LUMC het er niet bij zitten. "Er worden kamervragen gesteld. Als het moet worden er zelfs juridische stappen genomen omdat het een oneerlijk proces is. Hier kun je niet zeggen, wat wij niet goed gedaan hebben."