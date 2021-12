Legobeeld André Hazes gestolen: "Geef hem elk kwartier een blikje bier"

Het Legobeeld van André Hazes dat in de zomer van 2020 op de Dam is geplaatst is gestolen. Waarschijnlijk is het in de nacht van zondag op maandag verdwenen. En dat moet best wat moeite gekost hebben, want het beeld was extra verzwaard en hufterproof gemaakt nadat het eerder al een keer is vernield. Horecaondernemer Won Yip baalt ervan, hij heeft er samen met André's weduwe Rachel voor gezorgd dat het beeld op de Dam zou komen.