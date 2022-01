Kerstbomen worden niet verbrand maar versnipperd in park Frankendael

Al jaren worden begin januari in veel buurten kerstbomenverbrandingen georganiseerd. Maar fikkie stoken is slecht voor het milieu en dus moest dat anders, vond Peter Hoogendijk van buurtplatform 'Hallo Watergraafsmeer'. Hij bedacht een alternatief om de bomen te recyclen: versnipperen.

Vanmiddag konden buurtbewoners hun kerstboom laten versnipperen in Park Frankendael. Volgens parkbeheerder Chris Barendse worden de snippers in de paden gelegd. Wat overblijft wordt verwerkt in de natuur verder in het stadsdeel. Op deze manier hebben de snippers een functie en is het bevorderend voor de natuur in het park.

De buurtbewoners die hun boom kwamen brengen, en dat zijn er tientallen, genoten van de gezelligheid in het park en zijn blij met het initiatief. "Het is een hele goede zaak, dat die arme boom die zoveel dienst heeft gedaan nog even mag voortleven", zegt een van de buurtbewoonsters.

Ook ging er een kar de buurt in om bomen op te halen, compleet met muziek. Jos Zandvliet is zanger op die kar: ''We dachten dit jaar, we maken er hier zelf maar een feestje van.''