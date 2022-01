Arenatunnel gesloten vanwege veiligheidsredenen: "Constructief is de tunnel veilig"

Ook in 2022 worden weer veel geplande wegwerkzaamheden uitgevoerd. Maar soms zijn er ook ongeplande werkzaamheden, zoals die van de onderdoorgang van de Johan Cruijff ArenA , de Arenatunnel. De tunnel is voor onbepaalde tijd afgesloten vanwege veiligheidsredenen.

De makers van het AT5-programma Het Verkeer gaan met een frisse blik achter de camera het nieuwe jaar in. En waar beter het nieuwe jaar te beginnen dan op een plek waar veel Amsterdammers warme gedachten bij koesteren. De Johan Cruijff ArenA!

Het is minder goed nieuws dat de tunnel die onder de ArenA doorloopt dicht is. Maar wie bang is dat de tunnel nu opeens instort, en het geliefde stadion met zich meesleept, hoeft zich geen zorgen te maken vertelt veiligheidsbeambte Marije Bockholts.

"Constructief is de tunnel veilig. Het gaat echt met name om de vluchtweg, want uit onderzoek is gebleken dat deze niet voldoet in het geval van bepaalde branden", vertelt de veiligheidsbeambte. "De gemeente gaat kijken of er op korte termijn maatregelen te nemen zijn waardoor de tunnel weer veilig is, zodat de tunnel in afwachting van de komende renovatie toch weer open kan."