Verdachte bedreiging John van den Heuvel weer vrij, 'situatie lijkt toeval te zijn'

Verdachte Mourad O. is door het OM vanmiddag weer op vrije voeten gesteld. Volgens het OM blijft O. wel verdachte, maar is er onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden. "Dit omdat het weliswaar toeval lijkt, maar dat weten we nog niet zeker. Er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden. Het onderzoek is nog in volle gang", zegt een woordvoerder van het OM. Het onderzoek van de politie naar het incident gaat wel verder.

Dreigende situatie

Van den Heuvel reed donderdagmiddag over de A2 toen er een dreigende situatie ontstond. Volgens het AD zou de misdaadjournalist achtervolgd zijn. De snelweg werd volledig afgezet en de 36-jarige Utrechter Mourad O. werd aangehouden. In zijn auto werd volgens Van Den Heuvel onder meer een bivakmuts en een cryptotelefoon aangetroffen. Volgens zijn advocaat Veerle Hammerstein kwam O. van zijn werk. Hij heeft verklaard dat hij 'op enig moment op de A2 te hard en misschien ook te dicht op auto's waarvan hij niet wist dat dit journalist John van den Heuvel en de omringende beveiliging betrof', zo staat te lezen in een verklaring van Hammerstein.

Van den Heuvel liet eerder weten erg geschrokken te zijn van het voorval. "Ik denk niet meteen aan een aanslag, maar ik vind het wel een raar verhaal. De dingen die in de auto zijn gevonden en de achtergrond van de verdachte zijn niet heel geruststellend."