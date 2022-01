'Ajax doet bod van 18 miljoen op Steven Bergwijn'

Dat schrijft De Telegraaf vanmiddag. Volgens de krant ligt een nieuwe poging van Ajax-directeur Marc Overmars 'in de lijn der verwachting' en zou dat dan binnen een aantal dagen gebeuren. Ajax zou Bergwijn ieder geval voor de wedstrijd tegen PSV op 23 januari al binnen willen hebben.

Bergwijn is een geboren Amsterdammer die ook in de jeugd van Ajax speelde. In 2011 vertrok hij naar de jeugd van PSV. Daar speelde hij een paar jaar in het eerste. Dat deed hij zo goed dat hij in 2020 werd getransfereerd naar Tottenham Hotspur.