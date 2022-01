Onderzoek naar houdbaarheid bruggen en kademuren: "Ik zie dat de kades er slecht aan toe zijn"

Bruggen horen bij Amsterdam. Bij de laatste telling waren het er 1281, waarvan de oudste uit 1648 dateert. Al die die bruggen moeten onderhouden worden. Projectmanager Mellany Doldersum en haar team doen onderzoek naar de houdbaarheid van de bruggen en kades in Amsterdam. Vandaag observeren ze de kades bij de Derde Kostverlorenkade.

"Boven water inspecteren wij de staat van het metselwerk en onder water de staat van de fundering", vertelt de projectmanager. "Hiervoor zetten wij duikers in. Zij kijken of de fundering scheef staat of beschadigd is en ze kijken naar het mogelijk ontgaan van zinkgaten.

"Door de onderzoeksresultaten weten wij steeds beter wat wij moeten doen om het nu veilig te houden, maar ook wanneer wij de bruggen en kademuren moeten vernieuwen om zo de stad veilig en bereikbaar te houden voor de mensen", aldus Doldersum.