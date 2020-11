Vernieuwen bruggen en kademuren: 'We proberen het dagelijks leven door te laten gaan'

Zoals we inmiddels wel weten zijn veel bruggen en kademuren in de stad in slechte staat. Het vernieuwen ervan brengt veel overlast met zich mee. Tegelijkertijd probeert de gemeente het normale leven rond de werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan. Het AT5-programma Amsterdam Informeert gaat langs bij twee locaties in de stad: de Vijzelstraat en de Oudezijds Achterburgwal.

In de Vijzelstraat worden drie historische bruggen vernieuwd. 'Dat geeft overlast, maar we proberen het dagelijks leven zoveel mogelijk normaal door te laten gaan', vertelt omgevingsmanager Rogier Edens. 'De straat is toegankelijk voor al het verkeer en ook op het water kan het vaarverkeer door blijven varen.' Voordat het echte werk begint voert de gemeente verschillende onderzoeken uit. 'We beginnen met bodemonderzoek', legt Edens uit. 'Indien nodig kunnen we dan maatregelen nemen om de planten en dieren te beschermen. Verder worden kabels en leidingen verlegd zodat de buurt voorzien blijft van gas, water, licht en internet.'

Vernieuwde kademuren Oudezijds Achterburgwal - AT5

Op de Oudezijds Achterburgwal is de vernieuwing van de kademuren inmiddels achter de rug. 'Als wij een kademuur vernieuwen dan richten we ook gelijk de straat opnieuw in', zegt omgevingsmanager Sandra Turkenburg. 'Er komen minder parkeerplekken terug, maar wel meer ruimte voor de voetgangers en de fietsers.' Anderhalf jaar overlast De kademuurwerkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar en kunnen veel overlast geven. Daarom wordt zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt zodat fietsers en voetgangers er langs kunnen. De komende jaren zullen nog tientallen bruggen en kademuren volgen.