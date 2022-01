Stad NL V Bier bestellen kinderlijk eenvoudig: flitsbezorgers controleren niet op leeftijd

Bier of sigaretten bestellen bij flitsbezorgdiensten zonder controle op leeftijd is kinderlijk eenvoudig. In een experiment van AT5/NH Amsterdam is er bij acht bestellingen slechts door één bezorger gevraagd om een identiteitsbewijs van de 18-jarige stagiaire die de proef uitvoerde. Bij vier bekende bezorgdiensten in de stad bestelden we op een dag twee keer alcohol en/of rookwaar.

Foto: Lincy de Bruijne

Eerste ronde De steekproef is uitgevoerd bij verschillende bezorgdiensten in de stad. De vier bedrijven, Gorillas, Getir, Flink en Zapp hanteren bij de aanmelding geen verificatie met geboortedatum. De eerste stap bij een bestelling van alcohol is daarmee al makkelijk gezet. Wel gaven de bezorgdiensten een melding dat er producten in het winkelmandje zaten, waarbij het tonen van een geldig identiteitsbewijs aan de bezorger nodig zou zijn. De eerste twee bestellingen kon onze stagiair zonder enige moeite aannemen. Bij de derde bestelling, die bij Zapp geplaatst was, werd er wél naar een identiteitsbewijs gevraagd. Ook zat er een sticker met 18+ op de tas die bezorgd werd. Tweede ronde In de tweede ronde van de steekproef werd er nogmaals bij alle bezorgdiensten een bestelling geplaatst, bij Flink dit keer ook sigaretten. Om er zeker van te zijn dat de flitsbezorgers op de hoogte waren van het feit dat zij alcohol afgaven, werd dit bij het in ontvangst nemen expliciet benoemd. Desondanks konden deze bestellingen allemaal zonder identiteitsbewijs aangenomen worden.

Quote "Hoewel we er alles aan doen om onze rijders te stimuleren deze gedetailleerde procedures te volgen, kunnen er toch zeldzame fouten worden gemaakt" Steve O'Hear - Zapp

De bezorgdiensten betreuren allemaal dat de identiteitscontrole niet is uitgevoerd, zo ook woordvoerder Lindsey Davidson van Flink: "Riders dienen bij het leveren van boodschappen een leeftijdscontrole uit te voeren. De controle vindt niet plaats wanneer de persoon onmiskenbaar ouder is dan 18 jaar." Ook woordvoerder Steve O'Hear van Zapp baalt van de situatie: "Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de verkoop van alcohol zeer serieus, en zijn in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en de richtlijnen binnen de sector. Al onze bezorgers krijgen een "Challenge 25"-training en zijn verplicht om naar een identiteitsbewijs te vragen van iedereen die 25 jaar of jonger lijkt. Hoewel we er alles aan doen om onze rijders te stimuleren deze gedetailleerde procedures te volgen, kunnen er toch zeldzame fouten worden gemaakt."

Gorillas geeft aan een strikt beleid te hebben wat betreft de aankoop van alcohol op de Gorillas-app. De riders moeten een controle uitvoeren bij aflevering en via de app bevestigen dat dit is gebeurd. Bij Getir wordt ook de regel gehanteerd dat iedereen onder de 25 jaar door de bezorger moet worden gevraagd om een identiteitsbewijs. "Het spijt ons te horen dat dit twee keer niet is gebeurd", aldus een woordvoerder. Training Over hoe de bezorgdiensten dit probleem gaan oplossen in de toekomst, konden alleen bezorgdiensten Zapp en Getir een antwoord geven: "Wij zullen opnieuw bekijken of er verbeteringsmogelijkheden zijn in onze procedures, evenals het opfrissen van de training van deze individuele ruiter," aldus woordvoerder Steven O'Hear. Bij Getir beloven ze ook dat de bezorgers blijvend getraind zullen worden om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurd.