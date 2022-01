Schiettent in Johan Cruijff Arena: Ajax haalt bijna dubbele cijfers in KNVB-beker

Met speels gemak heeft Ajax zich vanavond geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De amateurs van Excelsior Maassluis werden in Amsterdam van het kastje naar de muur gespeeld: 9-0. Vooral spits Danilo had het op zijn heupen met vier doelpunten.

Nico Tagliafico opende in de achtste minuut al de score tegen de tweede divisionist. De Argentijn, die zijn vaste basisplaats kwijt is geraakt bij Ajax, schoot fraai binnen vanaf een meter of twintig. Toen Amourricho van Axel Dongen even later onderuit werd gehaald in het strafschopgebied kreeg Danilo de kans om het verzet van de bezoekers definitief te breken. De Braziliaan bleef koel en benutte de penalty: 2-0.

Met die goal was Danilo los, want in de eerste helft voltooide hij een hattrick. De spits zorgde voor de derde en vijfde Ajax-goal met intikkers. Tussendoor luisterde Jong Ajax-aanvoerder Youri Regeer zijn basisplaats op met zijn eerste doelpunt. Met een laag schot verschalkte hij doelman Jean-Paul van Leeuwen.

Basisspelers krijgen rust, maar score loopt op

Trainer Erik ten Hag liet Antony, Davy Klaassen en Jurriën Timber in de rust achter in de kleedkamer. Zij kregen rust met het oog op de topper van zondag tegen koploper PSV. Daramy, Kristian Hlynsson en Naci Ünüvar kregen de kans om zich te bewijzen.

Danilo ging ook in de tweede helft door met scoren. Hij kreeg veel ruimte van de Excelsior Maassluis-verdediging en scoorde via een tegenstander: 6-0. De honger van Ajax was daarmee niet gestild, want via Hlynsson en Daramy liepen de Amsterdammers snel uit naar 8-0.

Op jacht naar 10-0

De enige tegenvaller was het uitvallen van Ünüvar. Hij leek last te hebben van zijn ribben en werd een half uur na zijn invalbeurt vervangen door Ryan Gravenberch. Met de middenvelder in de ploeg zorgde Daramy met zijn tweede van de avond voor het negende doelpunT. Op dat moment speelde Ajax met tien man, omdat Danilo kramp kreeg en niet verder kon. Hij kon niet gewisseld worden, want Ten Hag had al vijf spelers naar de kant gehaald.

De wil om de tiende goal te maken was er, maar de eindpass was in de laatste minuten niet zorgvuldig genoeg om er 10-0 van te maken. Zaterdagavond is de loting voor de kwartfinales. Ajax weet in ieder geval dat het opnieuw thuis speelt. De mogelijke tegenstanders zijn AZ, Vitesse, Go Ahead Eagles en NAC Breda.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Timber (Ünüvar/46, Gravenberch/74), Schuurs, Tagliafico; Regeer, Klaassen (Hlynsson/46), Taylor; Antony (Daramy/46), Danilo, Van Axel Dongen (Berghuis/56)