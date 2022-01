Voorvechter seksuele emancipatie Ellen Laan (59) overleden

Hoogleraar seksuologie Ellen Laan is zaterdag op 59-jarige leeftijd overleden. Gedurende haar carrière zette ze zich in als feministisch activist om gelijkheid tussen de lakens te bevorderen.

Dat meldt de Volkskrant. Laan had borstkanker en was uitbehandeld, zo maakte ze afgelopen najaar bekend.

In 1988 studeerde ze cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met een proefschrift over seksuele opwinding bij vrouwen. Het bleek een schot in de roos. Sinds die tijd richtte ze zich op gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

"Ik hoor nog steeds dat mensen denken dat het een kleerhanger is", vertelde ze eind september in een interview met AT5/NH Amsterdam. "Er is nu één biologieboek van Malmberg waar de clitoris goed in staat afgebeeld. Er moeten echt veel meer biologiemethodes volgen."

Internationale top

Laan was sinds 2016 hoogleraar seksuologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook was ze hoofd van de afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie van het Amsterdam UMC. Binnen haar vakgebied behoort Laan tot de internationale top.

Afgelopen november werd ze onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze ontving de onderscheiding voor haar uitzonderlijke bijdragen op het vakgebied van de seksuologie. Haar inspanningen om seksueel welzijn en seksuele veiligheid op de kaart te zetten hebben grote invloed gehad op Nederlandse en internationale wetenschappelijk ontwikkelingen hierover.

Borstkanker

Vier jaar geleden werd er bij haar borstkanker geconstateerd. Ze werd ervoor behandeld, maar maart vorig jaar keerde de kanker terug. Ondanks haar ziekte bleef ze met passie tegen seksuele ongelijkheid strijden.