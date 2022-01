Opgepakte verdachte voor moord op Rosleny Magdalena is 29-jarige vrouw

De verdachte die op 19 januari is gearresteerd door de politie op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 28-jarige Rosleny Magdalena, is een 29-jarige vrouw. Het voorarrest van de vrouw is verlengd met 14 dagen, dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

Magdalena werd in 2016 op een brug bij de straat Maldenhof in Zuidoost doodgeschoten. Dat gebeurde nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. De opgepakte vrouw was de eerste aanhouding in de zaak.

In 2019 dook misdaadjournalist Peter R. de Vries in de zaak. "Een moeder die even haar kind naar school brengt en dan zomaar wordt dood geknald, dat tart toch je werkelijkheidsbesef", zei de misdaadjournalist toen.