Nachthoreca en festivals over mogelijk 1G-beleid: "Levert een hoop gedoe op"

Sinds een aantal dagen mag de horeca open tot 22.00 uur met zitplaatsen voor gasten. Festivals en nachtclubs zijn hier alleen nog niet mee geholpen, daarom neemt het kabinet een 1G-beleid in overweging om dit soort evenementen door te laten gaan. Festivalorganisatoren en eigenaren van nachtclubs zijn verdeeld over dit plan.

AT5

De maatregel zou betekenen dat iedereen zich moet laten testen voordat een nachtclub of festival mag worden bezocht. Enkel een herstel- of een vaccinatiebewijs is in dat geval niet voldoende om naar binnen te mogen. Door deze maatregel toe te passen, zouden zitplekken niet meer nodig zijn en mag je als bezoeker dus vrij bewegen. Vorige week kwam er uit een onderzoek van de TU Delft dat 1G-beleid het meest effectief is om coronabesmettingen tegen te gaan.

Festivalorganisatoren Marike de Maar en Mitchel Bovenlander denken verschillend over het plan. De Maar vindt het niet optimaal: "Maar het is wel een beginstap. Iedereen heeft zo veel behoefte om bij elkaar te komen, het duurt te lang." Volgens Bovenlander, organisator van onder andere het Amsterdams Verbond, is het niet haalbaar om alle festivalgangers te laten testen: "Natuurlijk wil ik open, maar er moet wel praktisch worden nagedacht", zegt Bovenlander. "De GGD heeft nu al moeite met de capaciteit, laat staan als er straks op Koningsdag miljoenen mensen willen feesten. Het levert een hoop gedoe op." Keuze maken Het 'Overleg Amsterdamse Clubs' heeft onder leiding van voorzitter Pieter de Kroon overlegd over de mogelijkheden voor nachtclubs. Bij de groep zijn zo'n twintig clubs betrokken met allemaal gemiddeld duizend bezoekers per avond. "In een heel weekend zit je dan toch al aan bijna 100 duizend mensen die weer uit willen gaan", zegt De Kroon. "Voorop staat dat we het gevoel hebben dat we hiervoor niet serieus zijn genomen. Het is fijn dat we nu eindelijk worden genoemd in de persconferenties. Maar ik ben bang dat als jongeren moeten kiezen tussen zich laten testen en een illegaal feest, dat de keuze snel gemaakt is voor het tweede."

Of het beleid daadwerkelijk wordt doorgevoerd is nog onduidelijk. Het kabinet heeft aangegeven in gesprek te willen met eigenaren van nachthoreca om over de mogelijkheden te praten. "Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer open kunnen", zegt De Maar. Of het zinvol is om evenementen op zo'n manier door te laten gaan vraagt Bovenlander zich nog af: "Natuurlijk houden we ons aan de regels, maar ik denk dat het niet werkbaar is."