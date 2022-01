Verdachte van online oplichting gooit laptop uit raam tijdens inval politie

De man wordt ervan verdacht dat hij slachtoffers valse emails en sms’jes stuurde waarin stond dat hun inschrijving bij WoningNet verliep. Om die inschrijving te verlengen moesten de ontvangers op een link klikken en geld overmaken.

Het cybercrimeteam van de politie kwam de man op het spoor dankzij een bank die verdachte transacties had tegengehouden en aan de bel trok. Zo'n 80 mensen uit het hele land zijn slachtoffer geworden. Daarnaast is ongeveer 25.000 euro aan pogingen tijdig geblokkeerd door de bank.

De uit het raam gegooide laptop is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Ook zijn er meerdere telefoons en ongeveer 1.300 euro aan cash geld in beslag genomen.

Op donderdag 27 januari is de verdachte voorgeleid. De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat hij nog zo'n twee weken vast blijft zitten.