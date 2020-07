Oplichter die zich op Tinder voordeed als voetbalmakelaar moet anderhalf jaar de cel in

De man kwam via datingsites en -apps als Tinder in contact met vrouwen. Daar deed hij zich voor als iemand met een goede baan en veel geld. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat hij werkte een baan had in de vastgoedsector of werkte als voetbalmakelaar. Hij deed op sociale media ook alsof dat zo was.

Vertrouwen

Nadat hij het vertrouwen van de vrouwen had gewonnen, vroeg hij ze geld over te maken voor de aankoop van een auto, woning of tuin. Tegen een van hen zei hij dat hij voor de selectie van Ajax horloges aan het uitzoeken was. Hij gaf haar verschillende rondleidingen bij de club en werd daar overal herkend. Dat kwam overigens omdat hij daar tijdens zijn jeugd heeft gevoetbald.

Hij beloofde telkens de vrouwen op een later moment (terug) te betalen, maar kwam die beloftes nooit na. Een aantal vrouwen deed aangifte.

Bijstandsuitkering

Tijdens de zitting zei hij nogmaals dat hij voetbalmakelaar is en ook zo bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat. Naar eigen zeggen wordt hij volledig zwart uitbetaald. De rechtbank geloofde dat niet, omdat hij voor professionele voetbalclubs zou werken. Ook blijkt dat hij een bijstandsuitkering en veel schulden heeft.

Volgens de rechtbank ging de man 'zeer geraffineerd te werk'. 'De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij telkens het in hem gestelde vertrouwen ernstig heeft misbruikt, maar ook het algemeen vertrouwen in het maatschappelijk en economisch verkeer heeft beschadigd. Verdachte heeft met zijn gedrag enkel zijn eigen belangen vooropgesteld.'