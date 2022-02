Nicht vermoorde Rosleny dankt arrestatie verdachte aan Peter R. de Vries: "Door hem staan we hier"

Na de moord op De Vries kwam Shulesca in contact met zijn zoon Royce. Samen met zijn zus Kelly ontfermen zij zich over een aantal dossiers die hun vader niet met rust kon laten. "De zaak van Rosleny was een van die zaken", vertelt De Vries op zijn kantoor, "en ik realiseer me dat ik niet mijn vader ben, voor hem gingen echt wel meer deuren open dan voor mij, maar toch kijken we samen van: goh, wat kunnen we voor jou en je familie doen."

De arrestatie van de 29-jarige vrouw is een opsteker, maar De Vries wil nog niet van een doorbraak spreken: "Het is heel fijn dat er iemand is aangehouden, het is heel fijn dat er een ontwikkeling in de zaak zit, maar inderdaad, het is nog niet in de categorie: er is een dna-match met een daderspoor, of daar hebben we in ieder geval nog geen informatie over gekregen."



Ook bij Shulesca overheerst soms nog een dubbel gevoel; aan de ene kant blijdschap, aan de andere kant rijt de arrestatie oude wonden open. "Maar ik wil één iemand echt noemen die dit heeft laten gebeuren en dat is Peter. Door hem zijn we nu hier, daar ben ik van overtuigd."