Piratenpartij, De Groenen en Basisinkomenpartij slaan handen ineen voor verkiezingen

De top drie van de kieslijst bestaat uit de lijsttrekkers van de originele partijen. Matthijs Pontier van de Piratenpartij, Reina van Zwoll van De Groenen en Susan Delsing van de Basisinkomenpartij. Volgens lijsttrekker Matthijs Pontier overlappen de drie partijen flink en zijn ze daarom gaan samenwerken. "We zijn tot de conclusie gekomen dat er veel overlap is en dat het onnodig is om te concurreren met elkaar."

Speerpunten van de partij zijn onder andere het focussen op een groenere stad en het verzekeren van een basisinkomen. Die twee punten waren ook al de voornaamste punten van De Groenen en de Basisinkomenpartij. Toch komen volgens Pontier de partijen veel overeen. "Bij de Piratenpartij hadden wij deze punten ook al in het programma staan en onze ideologieën komen echt overeen. Het is nu een stuk duidelijker dat we breed georiënteerd zijn."

Twee zetels

Naast de overeenkomende doelen is de belangrijkste reden van de samenwerking de kans op een zetel vergroten. En de partij verwacht dat deze keer ook te halen. "Als we met z'n drieën samen werken dan weet je dat we zetels gaan halen. Mensen die vorige verkiezingen wel op ons wilde stemmen, maar dat niet deden vanwege de onzekerheid kunnen dat nu makkelijker gaan doen." De partij rekent op twee zetels in de raad.

Naast de gemeenteraadsverkiezingen doet de partij ook mee aan de aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies in alle stadsdelen. De verkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart.