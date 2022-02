Werkzaamheden op de Van Baerlestraat: "Als de tram door de rails zakt is het ook niet best"

Op de Van Baerlestraat is GVB gestart met het vervangen van het tramspoor. De Van Baerlestraat is tijdens de werkzaamheden in beide richtingen tussen het tussen het Roelof Hartplein en de Wouwermanstraat afgesloten voor auto- en vrachtverkeer.

Op de altijd drukke Van Baerlestraat is GVB momenteel bezig met grote werkzaamheden aan de trambaan. San Stevens is projectleider en legt aan het AT5 programma Het Verkeer uit wat ze aan het doen zijn. "Wij vervangen hier het tramspoor, het onderbed en daarnaast worden de trambaanplaten omgewisseld voor asfalt." De werkzaamheden verlopen niet geruisloos. "Het onderbed inprikken is altijd een werkzaamheid waar we veel geluid bij komt kijken, dus daar hopen we snel klaar mee te zijn", aldus Stevens.

Stevens vertelt naar aanleiding van de kijkersvraag of er rekening wordt gehouden met de buurtbewoners. "Voordat wij beginnen met het project, wordt er een plan opgesteld, daarin houden we rekening met de buurt." Stevens legt uit dat buurtbewoners een brief krijgen voorafgaand aan de werkzaamheden. ''Wanneer mensen vragen of bezwaar hebben, kunnen ze contact met ons opnemen".

Quote "Kijk naar de toekomst en het resultaat, ze doen dit niet voor niks." voorbijganger

De meeste buurtbewoners ervaren de werkzaamheden aan de Van Baerlestraat niet als vervelend maar voor een passerende ondernemer is het wel even wennen. "Wij hebben een winkel verderop, en daar is het nu een stuk rustiger." De ondernemer vindt dat uiteraard jammer, maar snapt ook dat de werkzaamheden moeten gebeuren. Een buurtbewoner die we spreken tijdens de werkzaamheden is positief over het doel van het project. "Als de tram door de rails zakt, is het ook niet best."

Gevolgen voor het verkeer Voor het tramverkeer is het even opletten want vanaf 12 tot en met 16 februari worden de trams 3,5 en 12 omgeleid via een andere route. De halte Roelof Hartplein is dan tijdelijk niet bruikbaar. Verder is het voor automobilisten in beide richtingen niet mogelijk om over dit gedeelte van de Van Baerlestraat te rijden. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot en met 25 maart dit jaar. "Daarna hopen we weer een mooie trambaan te leveren die weer twintig of dertig jaar meegaat", aldus Stevens.