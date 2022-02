Schoolreizen in gevaar door boosteradvies Gezondheidsraad

Middelbare scholen in de stad hebben de afgelopen twee jaar al weinig buitenschoolse activiteiten kunnen organiseren en nu lijken ook meerdere geplande schoolreizen in gevaar. De Gezondheidsraad gaf vrijdag namelijk het advies om jongeren tot achttien jaar géén boosterprik te geven. En dat zou voor veel leerlingen betekenen dat ze in bijvoorbeeld Rome geen hotel, museum of restaurant meer kunnen bezoeken.

Aya zit in 5 vwo op het Amsterdams Lyceum. Komende vrijdag vertrekt ze met zo'n 170 medeleerlingen naar Rome voor een werkweek. Maar als Aya niet snel een boosterprik krijgt heeft ze een probleem. "Ik heb een prik gehaald ergens in de zomer, maar die verloopt dus in Rome op 15 februari. We vertrekken de elfde, dus dan zou ik halverwege de reis eigenlijk met niets meer mee kunnen doen." Want in Italië kom je nergens in als de laatste prik langer dan zes maanden geleden is gezet. Volgens rector Tom van Veen zitten zo'n twintig leerlingen in hetzelfde schuitje als Aya. "Het zijn de meest voorbeeldige leerlingen zou je kunnen zeggen. Die hebben heel snel hun vaccinaties gehaald, en gaan dan net door die zes maanden heen. Soms met een week, soms met een paar dagen. Die kunnen in Rome geen toegang krijgen tot musea en restaurants. En ik vind dat echt heel erg jammer."

"Maar we gaan sowieso hoor", zegt Van Veen er snel achteraan. "We gaan het op een bepaalde manier improviseren en organiseren. Want we vinden het superbelangrijk dat de leerlingen naar Rome gaan. Een reis die we al meer dat dertig jaar maken." De school heeft een brief in het Italiaans opgesteld en onder meer naar het geboekte hotel in Rome gestuurd. "Dat we met een groep van 170 leerlingen naar Rome gaan, en dat een kleine groep van 20 leerlingen buiten de boot valt. We rekenen op begrip, en vragen of ze deze leerlingen onder de achttien jaar - die geen prik kunnen krijgen in Nederland - toch toegang willen geven. En daar heb ik vertrouwen in."

Boosterprik in Duitsland Op het Cygnus Gymnasium in Oost zijn ze nog op zoek naar een oplossing. Ook daar staat een trip naar Rome op het programma en ook daar zijn leerlingen die zonder booster geen kant op kunnen in Italië. Overwogen is om de leerlingen een boosterprik in Duitsland te laten halen. "Maar dat regelen kost te veel tijd en moeite," zegt ad interim conrector Philip Monas. Monas baalt als een stekker van het advies van de Gezondheidsraad. "Deze jongeren uit de zesde klas hebben al twee jaar niets gehad, leven al twee jaar met corona, en die komen hierdoor verder in de problemen."

Monas hoopt dan ook dat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid snel laat doorschemeren of hij het advies van de Gezondheidsraad gaat overnemen of niet. Het liefst vandaag nog, want de trip naar Rome staat bijna voor de deur. "Ik zou de politiek willen oproepen om een beetje haast te maken." En dan wat bozer: "Ik vind het werkelijk ongelofelijk. Europa lijkt wel een grote bananenrepubliek. Als je niet met elkaar kunt afstemmen hoe de geldigheid van QR-codes voor íedereen hetzelfde is, met gelijke kansen, dan denk ik: Dan blijft er iemand in gebreke. En misschien is dat in dit geval meteen al Ernst Kuipers."

Weer terug naar het Amsterdams Lyceum. Leerling Jan is blij met het nieuws dat de reis naar Rome toch doorgaat, geïmproviseerd of niet. Het advies van de Gezondheidsraad snapt hij niet. "Een paar maanden geleden heb ik mijn tweede prik gekregen dus ik kan sowieso alles doen in Rome. Maar ik denk dat het niét boosteren van jongeren gewoon onhandig is. Het moet niet verplicht zijn, maar een booster is fijn voor de gezondheid en ook voor dit soort dingen. Zodat dit soort reizen door kunnen gaan, en mensen overal gemakkelijk binnen kunnen komen."