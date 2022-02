Gewapende overval op magazijn flitsbezorgers Zeeburgerpad

Ze drongen het magazijn voor de flitsbezorgers om 5.40 uur binnen. Daar bedreigden ze het personeel met een vuurwapen. "Er waren meerdere medewerkers aanwezig. Zij zijn ongedeerd, maar wel erg geschrokken", zegt een politiewoordvoerder.

De daders zijn na de overval op scooters gevlucht. In het Flevopark zijn in het water twee scooters gevonden. De politie doet daar nog verder onderzoek. Ook wordt getuigen gevraagd zich te melden. Het gaat dan ook om getuigen die in het Flevopark iets verdachts hebben gezien.

In darkstores halen flitsbezorgers, fietsers die boodschappen bij klanten thuis bezorgen, producten op. Er zijn tientallen darkstores in de stad, voor zover bekend was dit de eerste keer dat er een overvallen werd. De politie wil niet zeggen wat voor buit de overvallers hebben meegenomen. "Dat is daderinformatie."