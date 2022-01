Stad NL V Stop op nieuwe 'darkstores' zorgt voor opluchting: "Protest heeft gemeente aan het denken gezet"

Het besluit van de gemeenteraad om voorlopig geen nieuwe darkstores toe te laten, heeft gezorgd voor opluchting in de buurt waar een Flink-filiaal afgelopen week werd geopend. De buurtbewoners rondom het Van Limburg Stirumplein protesteerden tegen de komst van zo'n darkstore, zoals een uitvalbasis van flitsbezorgers genoemd wordt. "Ik vind het een goed teken dat er even een time-out wordt genomen."

De darkstores zorgen al langere tijd voor overlast in de stad. De buurtbewoners hadden zich daarom verenigd en een lawaaiprotest georganiseerdvorige week donderdag. Wies Mulder woont boven het magazijn en vraagt zich hardop af: "Wat hebben wij eraan? Omdat het hier dus al is gekomen."

Zo voerden de bewoners vorige week actie

Andere buurtbewoners zien het gemeentebesluit vooral als een positieve ontwikkeling . "We hebben ons hard gemaakt en kennelijk is dat een signaal geweest voor de stad", aldus actievoerder Dorien, die donderdag ook op het plein stond. Aristide Weitenberg, die ook in de buurt, woont vult aan. "Ik zag dat er ook al eerder protest was in De Pijp en op andere plekken", vertelt hij. "Dus ik denk dat al dat protest de gemeenteraad wel aan het denken heeft gezet om op de pauzeknop te drukken, zoals ze het zelf zeggen."

Verrast en teleurgesteld Voor de buurtbewoners is het dus overwegend positief, maar de de bedrijven achter de flitsbezorgingen zijn niet te spreken over het gemeentebesluit. Flink is verrast en tegelijkertijd teleurgesteld. Ook Zapp laat weten teleurgesteld te zijn. Beide partijen geven aan al maanden in gesprek te willen met de gemeente om mee te denken over de locaties en richtlijnen van de darkstores, maar daarvoor nog niet zijn uitgenodigd. Getir laat weten dat het besluit een 'onmiskenbaar grote impact op onze medewerkers en het grote aantal klanten dat dagelijks van onze service gebruik maakt' heeft. Gorillas zegt verbaasd te zijn. "Wij zijn erg teleurgesteld en zullen onderzoeken welke verdere stappen wij kunnen ondernemen."