Per direct verbod op nieuwe ‘darkstores’ voor flitsbezorging in de stad

De bevoorrading van die darkstores en het ophalen van de boodschappen door de koeriers zorgt voor drukte en geluids- en verkeerhinder. Dit levert overlast op voor buurtbewoners, die de afgelopen tijd op meerdere plekken protesteerden tegen deze 'winkels'. Het voorstel betekent er voorlopig en per direct geen nieuwe darkstores bij komen.

De gemeente wil het komende jaar gaan bepalen in hoeverre en onder welke voorwaarden een flitsbezorgdienst vanuit een darkstore op een bepaalde plek kan worden gevestigd. Tot die tijd komen er dus geen nieuwe bij. Amsterdam is de eerste stad in Nederland die deze stap zet.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling & Duurzaamheid): “Met de snelle groei van flitsbezorging vanuit darkstores is ook het aantal klachten toegenomen: klachten over geblokkeerde stoepen, over het straatbeeld, over verkeersveiligheid of nachtelijke geluidsoverlast. Het college drukt met dit besluit op pauze voordat de toename van darkstores voor flitsbezorging uit de hand loopt."