Grote vraag naar jongeren met technische opleiding: "Zonder techniek zijn we gewoon niks"

Amsterdam heeft hard jonge mensen nodig die kiezen voor een opleiding in techniek. Daarom organiseert Techcampus workshops voor scholieren van VMBO en HAVO, om hen enthousiast te maken voor een baan in de techniek. De makers van Amsterdam Informeert nemen een kijkje bij zo'n oriëntatiedag op het MBO college Westpoort.

We spreken met Jacques Neefs van Techcampus Amsterdam, de initiatiefnemer van deze oriëntatiedagen. Hij vertelt dat Amsterdam momenteel duizenden techniekwerkers tekort komt en dat er in Noord-Holland op dit moment zelfs 14.000 technische vacatures openstaan. "Je kunt bijvoorbeeld timmerman of electricien worden, of in de bouwtechniek gaan werken. Dat is allemaal hartstikke leuk werk en je kunt er ook nog een goede boterham mee verdienen."

In de grote hal in het MBO college Westpoort staan een aantal stands waar scholieren op verschillende manieren met techniek bezig zijn. Er wordt aan motoren gesleuteld, hartvormige lampen worden van licht voorzien en jongeren wanen zich in een andere wereld dankzij VR-brillen.

"Hoe gaaf is het als je de brug aan het bouwen bent waar je vroeger over naar school fietste"

Bruggen en kademuren

Marijke Clarisse is vanuit het programma Bruggen en Kademuren ook aanwezig met een stand van de gemeente Amsterdam. De gemeente geeft namelijk veel technische bouwopdrachten. Zo zijn er onder andere voor de aanpak van de verzwakte bruggen en kademuren in de stad veel technische mensen nodig de komende jaren.

Clarisse legt onder andere aan de jongeren uit waarom de werkzaamheden aan de kademuren zo belangrijk zijn en vertelt wat jongeren op technisch gebied voor Amsterdam kunnen betekenen. ''Ze kunnen werken in hun eigen stad, aan hun eigen stad'', aldus Clarisse. "Hoe gaaf is het als je de brug aan het bouwen bent waar je vroeger over naar school fietste. Dat zijn de jongeren nu in deze workshop aan het doen."

Ze kijkt even naar jongeren die met Lego druk bezig zijn met het bouwen van bruggen. "We moeten hem zo snel mogelijk stevig maken", aldus een geconcentreerde scholier. Een andere scholier vertelt dat hij later graag in de techniek wil werken. "Zonder techniek zijn we gewoon niks, en daarom wil ik er later ook iets mee doen, voor de toekomst."