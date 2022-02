Drukte in centrum door uitgaanspubliek bij protestactie 'De nacht staat op'

De nachthoreca opende zaterdagavond uit protest de deuren. Ondanks het risico op een boete van 4500 euro had een flink aantal clubs en kroegen in de stad besloten om tegen de coronamaatregelen in open te gaan. Op en rond het Leidseplein was veel uitgaanspubliek op de been, trams in de Leidsestraat werden omgeleid vanwege de drukte.

"Zover ik weet zijn alle clubs die bij ons zijn aangesloten open", aldus Pieter de Kroon, voorzitter Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) en eigenaar van de Chicago Social Club op het Leidseplein. "Alleen club Bret gaat niet open vanwege een coronageval onder het personeel." In het OAC zijn 24 clubs verenigd. Burgemeester Femke Halsema zei vrijdagavond in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester dat de clubs die opengaan een boete kunnen verwachten. "Ze weten echt wat de sanctie is, ik heb met hen gepraat, ze hebben waarschuwingen gekregen, dus ze weten wat er staat te gebeuren." Dat weerhoudt de clubs niet. In de Leidsestraat was het rond 22.30 uur zo druk, dat het tramverkeer daar werd omgeleid.

Disco Dolly, een kwartier voor we open gaan. pic.twitter.com/OzJA8mfdgY — Sidney Brandeis (@Sidhappens) February 12, 2022

Coronatoegangsbewijs Bij de clubs werd gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Bas Louwers van club Bitterzoet liet eerder weten dat het plan is om een inloopuur tot middernacht te houden. "Dan gaan de deuren op slot en blijft de groepssamenstelling hetzelfde." De clubs zijn van plan om de eventuele boetes gezamenlijk te dragen. Wie bereid is de boete voor lief te nemen, hoeft overigens niet bang te zijn dat het feestje wordt stilgelegd. Er zal alleen 'geconstateerd' worden of de regels worden overtreden. "We gaan niet de politie met grote overmacht de club insturen, dat kan niet", aldus de burgemeester. Andere steden In verschillende andere grote steden lukte het burgemeesters om de actie de kop in te drukken, onder meer door middel van torenhoge dwangsommen tot wel 50.000 euro.

Tram 2 en 12 rijden om. Oorzaak: drukte in de Leidsestraat. Details: https://t.co/yHbpKN5wx1. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) February 12, 2022