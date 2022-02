Stad NL V Nachtleven euforisch tijdens protestactie: "Werd er bijna emotioneel van"

25 nachtclubs openden gisteravond hun deuren uit protest tegen het coronabeleid. Ondanks de te verwachten boetes, verwelkomden onder andere Bitterzoet in de Spuistraat en club Nyx in de Reguliersdwarsstraat honderden enthousiaste bezoekers.

"Toen we vanmiddag het geluid gingen testen werd ik er bijna emotioneel van", zegt Bas Louwers, eigenaar van nachtclub en podium Bitterzoet. "Het is fijn om eindelijk weer wat reuring in die tent te zien." Louwers is één van de initiatiefnemers voor de protestactie 'De nacht staat op'. Landelijk besloten 37 uitgaansgelegenheden de geldende coronamaatregelen te negeren en open te gaan.

Bij binnenkomst wordt bij iedereen de QR-code en identiteitskaart gecontroleerd volgens het 3G-beleid. In de rij voor de deur zit de sfeer er al goed in, al is het voor sommigen nog een beetje onwennig. "Ik heb wel echt kriebels weer. En ik heb er echt heel veel zin in.'' In de clubs overheerst het gevoel van blijdschap. Een van de dj’s van club Nyx zit er weer goed in: “Het zweet staat op mijn voorhoofd, maar dat mag de pret niet bederven want we kunnen weer dansen!”

'Overheid, kom maar op!' Ook dj Joost Gimbel, vooral bekend als draaiende dragqueen Hoax LeBeau, is ontzettend blij om er weer te feesten met zijn 'zelfgekozen familie'. Hij werd het gezicht van het protest en kondigde twee weken geleden de actie aan in een video op Instagram. "Ze hebben me daarvoor gevraagd en toen heb ik meteen ja gezegd. Dit protest is om ervoor te zorgen dat de overheid ziet dat wij wel degelijk open kunnen. Dus kom maar op!"

Volgens de gemeente is er afgelopen nacht bij 25 clubs geconstateerd dat ze illegaal open zijn gegaan. Zij kunnen een dwangsom van €4.500,- verwachten.