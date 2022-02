Protestactie rustig verlopen, 25 clubs kunnen dwangsom verwachten

De protestactie 'De nacht staat op' werd gisteravond drukbezocht, maar is rustig verlopen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat bij 25 deelnemende clubs is geconstateerd dat ze illegaal open zijn gegaan. Zij kunnen daardoor een dwangsom verwachten.

Bij 24 van de 25 deelnemende nachtclubs was bekend dat ze aan de protestactie mee hebben gedaan. Zij hebben voor de protestactie een waarschuwing gekregen van de gemeente. Een deelnemend horecabedrijf had dit niet gedaan.

De protestactie zorgde voor veel uitgaanspubliek in het centrum. Hierdoor werd het tramverkeer in de Leidsestraat tijdelijk omgeleid. Ook was er veel politie op de been, maar excessen bleven uit.

4.500 euro boete

Burgemeester Halsema liet vrijdagavond weten dat de horecagelegenheden die meedoen er niet vanaf komen met een officiële waarschuwing, zoals het Concertgebouw tijdens de vorige actie voor de cultuursector. De clubs waarvan is vastgesteld dat ze hebben meegedaan aan de actie kunnen een boete van 4.500 euro op hun deurmat verwachten.

In AT5's Het Gesprek met de Burgemeester zei Halsema: "De nachtsector laat weten dat ze eigenlijk de hele nacht door willen en dan met een overtreding die wel wat forser is. En dat betekent dat we ook forser moeten handhaven."