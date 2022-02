Winnaars Het Roze Lieverdje: "We worden eindelijk gezien en gehoord"

De Transkliniek is uitgeroepen tot 'Het Roze Lieverdje'. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan Amsterdammers die zich inzetten voor de LHBTI-gemeenschap in de stad. Na een stemming door publiek en jury ging de kliniek er met de prijs van door. Sherry Jae Ebere zet zich in voor de kliniek: "Het laat zien dat we vooral door moeten gaan met wat we al doen."