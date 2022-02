Gebiedsverbod voor Glennis Grace, zoon (15) en medeverdachte: wel alle drie vrijgelaten

Dat meldt de politie vanavond. Volgens de politie is de zangeres samen met haar zoon en de medeverdachte vandaag heengezonden. De drie blijven nog wel verdachte in de zaak, maar volgens de politie is het niet nodig ze langer vast te houden voor het onderzoek.

Gebiedsverbod in omgeving Jumbo

De officier van justitie heeft Grace, haar zoon en de andere verdachte een gedragsaanwijzing opgelegd. Dit houdt in dat zij alle drie niet meer de supermarkt aan de Westerstraat mogen bezoeken. Ook mogen ze niet meer in de omgeving van de Jumbo komen en mogen ze géén contact hebben met het personeel van de supermarkt.

Zeven verdachten in de zaak

Volgens de politie is het onderzoek naar het incident nog in volle gang. Tot nu toe heeft de politie vastgesteld dat zeven personen de supermarkt binnenkwamen en ze daarna ''fors openlijk geweld hebben gepleegd.'' Van die zeven verdachten zijn er dus al drie aangehouden. Vier andere verdachten moeten nog worden opgepakt. De politie moet van hun nog de identiteit vaststellen. Grace schrijft in een bericht op Instagram dat ze het onderzoek van de politie met vertrouwen tegemoet ziet.