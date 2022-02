Walter Süskindbrug wordt vervangen: ''Bij monumentale bruggen werken vind ik altijd geweldig''

De Walter Süskindbrug in het centrum wordt na bijna 50 jaar vervangen omdat hij aan het einde van z'n levensduur is. De brug ligt op de hoek van de Amstel en de Nieuwe Herengracht. De makers van Het Verkeer gaan er naartoe om te kijken welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor de Amsterdammer. In plaats van een brug treffen ze een gapend gat aan.

De nieuwe brug gaat er bijna hetzelfde uitzien als de oude brug, op een paar verschillen na. ''We bouwen hier een replica dus grotendeels komt íe er hetzelfde uit te zien'', vertelt omgevingsmanager Hans Groot. ''Het aandrijvingsmechanisme wordt iets anders zodat de brug straks ook op afstand bedienbaar is. Daarnaast krijgt de brug LED-verlichting.'' Verder worden alle oude kastjes voor de bediening rondom de brug opgeruimd en weggewerkt in het brugwachtershuisje. ''De brug wordt elders gebouwd'', vervolgt Groot. ''Daarmee proberen we de hinder zoveel mogelijk elders te laten plaatsvinden waar niemand er last van heeft.'' ''Ik woon hier om de hoek en heb er op zich heel weinig last van'', zegt een buurtbewoner op een elektrische step. ''En op zich ben ik ook wel blij met de werkzaamheden. Er moest iets gebeuren en dat gebeurt dus.'' Ook een andere omwonende ervaart tot nu toe weinig geluidsoverlast. ''Ik ben blij dat ze het weer in de originele staat terugbrengen.'' Walter Süskind De brug is vernoemd naar Walter Süskind, die als medewerker van de Hollandse Schouwburg ongeveer 600 Joodse kinderen aan de Jodenvervolging heeft helpen ontsnappen. Een bouwvakker die we spreken is zich bewust van de historie van zijn werkgebied. ''Het is natuurlijk iets moois dat gewoon in ere moet blijven. Sowieso vind ik bij monumentale bruggen werken altijd geweldig. Dat is echt m'n lust en m'n leven.''

Omfietsen De planning is om de brug voor 27 april weer in gebruik te nemen. Tot die tijd zullen fietsers moeten omfietsen via de Weesperstraat of de overzijde van de Amstel. Ook voetgangers moeten een flink stuk omlopen via de Weesperstraat. Maar dat nadeel heeft volgens sommigen ook een voordeel. ''Het voordeel van het omweggetje was dat we wel bij het Namenmonument terechtkwamen, dus ja, dat vonden we ook wel heel mooi want daar wilden we sowieso naartoe'', vult een koppel van buiten Amsterdam elkaar aan. ''Nu kwamen we er toevallig langs en dat was wel weer een voordeel.''