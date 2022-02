Spaklerweg wordt aangepakt: "Herinrichting past beter bij de woonwijk"

De Spaklerweg nabij het Amstelkwartier krijgt een nieuwe inrichting. Er wonen, werken en winkelen nu veel meer mensen in de buurt dan vroeger en dat vraagt om aanpassingen. De weg wordt veiliger en de woonwijken makkelijker bereikbaar. De makers van Het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

Momenteel wordt op de kruising met de Daniel Goedkoopstraat gewerkt aan kabels en leidingen en aan een vrijliggend tweerichtingsfietspad. Ook komt er meer loopruimte voor voetgangers. Omgevingsmanager Sammy Schoondermark vertelt dat er in Overamstel momenteel 9000 woningen worden gebouwd, en dat de Spaklerweg daarom toe is aan een nieuwe inrichting. "Steeds meer mensen wonen en winkelen in dit gebied, met de herinrichting past de Spaklerweg straks beter bij een woonwijk."

Quote "Zo te zien gaat het nog wel even duren" snackbarhouder

Eén van de werkmannen vertelt waar voor hem de uitdaging zit in dit project. "Dat is zorgen dat de gasleiding op de juiste plek onder de kabels en leidingen terecht komt, zodat de Amsterdammer er warmpjes bij zit deze winter.'' Een passerende buurtbewoner vertelt de werkzaamheden niet vervelend te vinden. "Eerst wordt het rommel, daarna wordt het beter. De lokale snackbarhouder vindt de herinrichting van de Spaklerweg ook een goede zaak, maar baalt wel dat er nu minder mensen de weg afslaan om bij hem een kroketje te halen. "Zo te zien gaat het nog wel even duren." Een fietser baalt van de werkzaamheden, het duurt allemaal veel te lang en de weg is volgens haar nu niet veilig. "Het is hier komen en gaan van fietsers, brommers, voorbijrazende auto's en kinderen die naar school moeten. Het is dramatisch en hoop dat het snel wordt opgelost."

Gevolgen voor het verkeer De middenbermen zijn tijdelijk geasfalteerd zodat al het verkeer kan worden omgeleid. De uitzondering is de kruising met de Daniel Goedkoopstraat. Die is afgesloten voor autoverkeer tot 24 februari en is bereikbaar via de Amstelstroomlaan. De werkzaamheden aan het fiets- en voetpad zullen naar verwachting duren tot het einde van het jaar.