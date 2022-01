Aanleg nieuwe rotonde op kruising Contactweg met Kabelweg heeft gevolgen voor het verkeer

Op de kruising van de Contactweg met de Kabelweg wordt een nieuwe rotonde aangelegd. De rotonde is naar verwachting in mei klaar. De aanbouw van de rotonde heeft momenteel gevolgen voor het verkeer.

AT5

Pal naast het voorbijrazende verkeer op de A10 zijn de makers van het AT5-programma Het Verkeer aanwezig bij de bouw van een nieuwe rotonde op de kruising van de Contactweg met de Kabelweg. Communicatieadviseur Rani Verzeilberg vertelt waarom op deze plek een rotonde komt. "Achter ons is een spoorwegovergang. Die is permanent afgesloten, dat biedt ruimte om een rotonde bouwen. In de spits zorgen de treinen die over de spoorwegovergang gaan voor opstoppingen van het autoverkeer. Met de onderdoorgang die wij onlangs hebben opgeleverd kan het autoverkeer makkelijker van en naar de snelweg." Met de nieuwe onderdoorgang bedoelt Verzeilberg de onderdoorgang die bij de Contactweg is gebouwd voor (vracht)auto- en fietsverkeer die aansluit op de Nieuwe Hemweg. De onderdoorgang vervangt de kruising over het spoor bij de Kabelweg.

Artist impression van de nieuwe rotonde

"Normaal kan ik de Nieuwe Hemweg pakken, maar nu moet ik via de Dynamostraat en dat is toch tien minuten omfietsen elke dag", vertelt een fietser. Een ander is dan weer erg blij met de komst van de nieuwe rotonde. "Als dat betekent dat wij betere infrastructuur krijgen, dan vind ik het geweldig." Toch is niet iedereen fan van de rotonde. "De Nederlandse rotonde is een beetje een suf ding. Dan vind ik die in Parijs gaver. Maar die in Nederland ziet er altijd een beetje kneuterig uit", aldus een fietser.

Gevolgen voor het verkeer Voor autoverkeer richting de A10 vanaf de Kabelweg is een tijdelijke weg gemaakt langs de werkzaamheden. Auto's van de Westhavenweg worden omgeleid via de lus Westhavenweg - Nieuwe Hemweg of via de Radarweg en Basisweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Dynamostraat.