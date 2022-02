Verbreding fietspad Osdorperweg: "Jammer dat de bomen weggaan"

"Op zich vind ik het wel goed, want het fietspad is wel smal voor brommers"

Op de plek waar het verbrede fiets- en voetpad komt, ligt nu nog een lang zandpad. Het asfalt is toe aan vervanging en tegelijkertijd worden de paden een stuk breder gemaakt. "Dit fietspad is een belangrijke fietsverbinding en voldoet niet meer aan de huidige norm qua breedte", vertelt projectleider Bert-Jan de Bruin. Om bij zowel het fiets- als het voetpad weer aan de norm te voldoen, worden beide paden verbreed.

Om deze verbreding mogelijk te maken, worden langs het pad 23 bomen gekapt. Ondanks dat er in Amsterdam ruim een miljoen bomen staan, is dit best een groot aantal. "We kappen er veel, maar er komen tien grotere en dikkere bomen voor terug, die zullen tussen Osdorperban en Tussenmeer worden aangeplant."