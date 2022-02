Gemeente zet reclamebelasting door: "Ondernemers kunnen het ook weghalen"

Ondernemers zullen vanaf maart waarschijnlijk toch echt reclamebelasting moeten betalen. Oud-wethouder Victor Everhardt ziet niets in het schrappen van de belasting, bleek gisteravond nogmaals tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Voor vlaggen, gevelreclames, uithangborden en menukaarten die te zien zijn vanaf de openbare weg moet straks belasting betaald worden . Dat levert de gemeente miljoenen op. Na klachten van ondernemers, die door de coronacrisis eerder nog de deuren moesten sluiten, werd besloten de belasting in januari en februari nog niet in te laten gaaan .

Quote

Everhardt zei daarna dat een meerderheid van de gemeenteraad eerder nog achter de invoering van de reclamebelasting stond. "De ondernemers hebben inderdaad die vrijstelling gekregen voor januari en februari. We gaan nu zien wat de volgende stappen zijn, ook landelijk, voor de corona-aanpak. Tegelijkertijd kan de ondernemer ook reageren door inderdaad eventueel ook de reclame weg te halen."

VVD-raadslid Claire Martens vroeg gisteren in de Stopera nogmaals om de reclamebelasting vanaf maart niet alsnog in te voeren. "Ik vind dit een van de meest bizarre maatregelen die ooit zijn genomen. Met landelijke steunmaatregelen schelden we een hele hoop schulden kwijt. Maar vervolgens innen we lokaal een nieuwe belasting, dat is broekzak-vestzak."

Quote

Martens vroeg daarna om verduidelijking. "Ik wil gewoon heel even checken bij de wethouder of hij nu echt zegt, als je het niet wil betalen, moet je maar je openingstijden of menukaart uit de etalage halen?" Dat bevestigde Everhardt daarna. "Ik zeg dat de ondernemer de mogelijkheid heeft om inderdaad acties te ondernemen om deze reclame inderdaad niet te hoeven betalen."

Laatste raadsvergadering

De VVD en het CDA hebben nog wel een motie ingediend om de reclamebelasting van tafel te krijgen. Of dat voorstel gesteund wordt door andere partijen moet nog blijken, want er moet de komende dagen schriftelijk door de raadsleden gestemd worden. Het was voor Everhardt gisteren zijn laatste raadsvergadering, hij heeft zijn functie nog voor de verkiezingen neergelegd omdat hij een nieuwe baan heeft.

