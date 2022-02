Duitser (72) opgepakt na vondst 50.000 euro in auto

De politie heeft gisteren een 72-jarige automobilist uit Duitsland opgepakt in West. In zijn auto werd door agenten bijna 50.000 euro aan contant geld gevonden.

Het geld zat in een rugzak. "De bestuurder kon geen verklaring geven over de herkomst van dit grote contante geldbedrag", schrijft de politie op Facebook. "Op basis van de feiten en omstandigheden kregen de collega’s het vermoeden dat het geldbedrag verdiend is met criminele activiteiten.⁣"

De recherche is na het aantreffen van het geld een onderzoek gestart.