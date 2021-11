CDA vindt het tijd voor snuifschaamte: "Je bent de kas van de drugsmaffia aan het spekken"

In het CDA-verkiezingsprogramma staat dat er daarom een 'scherpe campagne' moet komen om Amsterdammers daar bewust van te maken: "Snuifschaamte ja. Je kunt niet zeggen: mensen moeten zich schamen als ze een t-shirt kopen uit Bangladesh omdat iemand daar hele lange uren draait, maar dan niet als jij hier die kas van de maffia aan het spekken bent, dat slaat natuurlijk nergens op." Ook moet er harder worden opgetreden tegen het gebruik van cocaïne. Controles op vrijdagmiddag op de kantoren aan de Zuidas zijn volgens Boomsma "een goed idee", al ziet hij wel in dat dat met het huidige aantal agenten in Amsterdam moeilijk wordt.

"Het is feitelijk zo dat je als cocaïne gaat gebruiken en koopt, dat je dan de kas aan het spekken bent van die drugsmaffia die ook verantwoordelijk zijn voor liquidaties. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen dat realiseren", zegt Boomsma in AT5's Park Politiek.

Boomsma: "Op dit moment is het verboden, is het in handen van criminelen, die ondermijning is verschrikkelijk. Het verstoort de hele samenleving, allerlei jongeren die laten zich verleiden tot het makkelijke geld en die storten zich ook in de vernieling. Dus op dit moment moet je dat absoluut niet doen en dat mogen mensen weten ook."

Verantwoord gebruik of misschien zelfs wel legalisering zijn voorlopig vele bruggen te ver voor de christen-democraat: "Het is ook een vorm van solidariteit. Er zijn inderdaad ook mensen die kunnen drugs gebruiken en die hebben er wat minder last van of die kunnen dat onder controle houden. Maar er zijn heel veel anderen bij wie dat misgaat en daar moeten we ook oog voor hebben. En een beetje doen van, dat puberaal hedonisme van GroenLinks en D66, van o ja drugs: vrijheid, blijheid, lachen allemaal! Dat is zo blind voor de reeële gevolgen die het ook heeft voor de stad."

