Bomenexpert bekijkt omgevallen bomen na storm Eunice: "Dit raakt mijn bomenhart"

De telefoon van bomenexpert Hans Kaljee stond vandaag roodgloeiend. Honderden bomen in de stad zijn door de storm omgegaan. Bij veel omgewaaide bomen is hij even langsgeweest om te kijken hoe ze erbij liggen.

Eén van de bomen die is omgewaaid, is een iep op het Haarlemmerplein. "Deze was iep wel spectaculair vanwege de plek, maar ook vanwege de leeftijd", vertelt Kaljee. "Deze was wel zeker honderd jaar oud."

Niet alleen in de stad is het straatbeeld veranderd, ook in het Amsterdamse Bos was het vandaag oppassen. Daar liggen de paden vol met gevallen bomen en takken. Hoewel het dringend wordt afgeraden om het bos in te gaan, waren er toch wandelaars. "Ik denk dat we vandaag wel drie keer een ander pad in moesten slaan omdat er een boom dwars over de weg lag", vertelt een wandelaar.

Boswachter Claudia Plaisier maakt de schade op in het Amsterdamse Bos. "Er zijn heel veel bomen omgevallen. Heel zonde, maar het is een bos en ik hoorde net iemand zeggen: 'Er staan nog meer bomen dan dat er liggen'." Ook de bomenexpert vindt het pijnlijk om te zien. "Zeker zo'n iep van honderd jaar oud, dat raakt mijn bomenhart."

Parken afgesloten

Verder waarschuwt Plaisier dat wandelen in het bos niet helemaal zonder risico is. "Lang niet alle paden zijn nagekeken en het kan zomaar gebeuren dat er een tak naar beneden valt." Ook in de stad kunnen alsnog takken naar beneden vallen. "Vandaar dat we de parken nog tot zondagochtend afsluiten", zegt Kaljee. "Je moet wachten tot de gemeente zegt dat je er weer in kan."