Weesperzijde wordt fietsstraat: "Prachtige brede stoep voor de deur, ik word steeds blijer"

We zijn terug op de Weesperzijde, waar in het zuidelijke deel wordt gewerkt aan kabels en leidingen en het aanleggen van een fietsstraat. Ook de oevertuintjes zijn inmiddels aangepakt. De makers van het AT5 programma Het Verkeer nemen opnieuw een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

Het is een prachtige, zonnige dag en er wordt hard gewerkt op de Weesperzijde. De stormen van afgelopen weken hebben gelukkig niet voor vertraging gezorgd. Bouwvakkers slepen met een leiding, stratenmakers werken hard aan de nieuwe stoepen. Omgevingsmanager Willemijn Luchtenbelt vertelt wat er in dit deel van de Weesperzijde gebeurt. "De Weesperzijde wordt straks een fietsstraat, dat betekent dat er rood asfalt komt en nieuwe bestrating in de stoepen." Er wordt gewerkt in blokken. Eerst de gevelzijde, daarna de Amstelzijde. Omdat de hele straat in één keer kan worden aangepakt, verwacht Luchtenberg dat de werkzaamheden iets kunnen versnellen. Er is tijdens dit project wel een ontdekking gedaan. Een grote betonplaat, die over de gehele lengte van de straat ligt, is aangetroffen in de ondergrond. De plaat is een overblijfsel van tramlijn 5, die vanaf 1904 door de straat reed. Een bijzonder stukje geschiedenis, dat nu uit de grond verdwijnt. De plaat ligt namelijk boven op het riool, dat ook opnieuw wordt aangelegd, en moet daarom uit de hele straat worden weggehaald.

Trambaan Weesperzijde (1920) - Bron: Beeldbank Amsterdam

Quote "Mensen zitten nu niet heel rustig met een krantje en een koffie bij ons aan tafel" barman

We lopen wederom Henk Schiffmacher, één van Nederlands bekendste tatoeëerders, tegen het lijf . Dit keer is hij meer positief gestemd over de werkzaamheden voor zijn deur. Hij wijst blij naar de nieuwe stoepen. "De stoep is een dikke anderhalve meter breder geworden, een prachtige brede stoep voor de deur. Dus ik begin steeds blijer te worden." Pal naast de werkzaamheden ligt café Hesp. We vragen de barman wat voor impact de werkzaamheden hebben. "Naast dat we moeilijk bereikbaar zijn, is er ook veel herrie. Je merkt daardoor dat mensen niet heel rustig met een krantje en een koffie bij ons aan tafel zitten." Wat betreft het omfietsen betekent dat voor sommige studenten dat zij eerder van huis moeten vertrekken om op tijd in de les te komen. "Dat omfietsen kost wel extra tijd."

Gevolgen voor het verkeer Fietsers worden omgeleid via de zijstraten van de Weesperzijde. Voor vergunninghouders is het mogelijk om tijdelijk te parkeren bij de nabijgelegen brandweerkazerne. Overig autoverkeer wordt omgeleid via de Wibautstraat. De werkzaamheden duren tot april 2023.