Werkzaamheden op de Weesperzijde gestart: "Graaf in vredesnaam dat gat en doe snel wat je moet doen"

Een voorbijganger vraagt zich daarnaast ook af of de straat autoluw gaat worden. De omgevingsmanager heeft goed nieuws. "De Weesperzijde wordt een officiële fietsstraat, dat betekent dat de auto te gast is. De straat krijgt rood asfalt en wordt bovendien eenrichtingsverkeer voor auto's, waardoor de fietser meer ruimte krijgt", aldus Luchtenbelt.

Henk Schiffmacher, een van Nederlands bekendste tatoeëerders, blijkt pal naast de werkzaamheden te wonen. En Schiffmacher heeft een uitgesproken mening over de de werkzaamheden. "Eerst krijg je een stroom van papieren die over de werkzaamheden gaan en je waarschuwen en uitleggen wat er allemaal wel en niet gaat gebeuren. Totdat je het helemaal gehad hebt en denkt: Graaf in vredesnaam dat gat en doe snel wat je moet doen."

De buurt is overwegend positief over de werkzaamheden. "Ze hebben het mooi neergezet, dus ik kan er makkelijk langs fietsen", vertelt een buurtbewoonster. Een voorbijfietsende jongen vult aan: "Eerst dacht ik dat ik helemaal om moest fietsen, maar je kon er gewoon makkelijk langs."

En ook een café-eigenaar is tevreden over de gang van zaken. "Wij hebben goed contact over de bereikbaarheid van de voordeur en die blijft bereikbaar. Dus voor ons alleen wat lawaai, maar verder geen last." Maar niet elke horeca uitbater is dezelfde: "Ik werk bij een bar om de hoek, en zowel op de fiets als lopend is het hier niet heel relaxed om langs de werkzaamheden heen te komen."