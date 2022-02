Tadic vertrouwt op goede afloop return tegen Benfica: "Wij zijn de betere ploeg"

"Ik denk dat we allemaal hebben gezien dat er meer in had gezeten", zei Ten Hag. "Die tegengoal, die 2-2, dat is wel een vorm van naïviteit. Daar moeten wij lering uit trekken. Het mag ons niet gebeuren dat je, als je 2-1 voorstaat, met twee verdedigers ten aanval trekt."

Te laag tempo

Ook Tadic zag na rust een ander Ajax dan in de eerste helft. Volgens hem was er een verschil in baltempo. "En we namen verkeerde beslissingen. Ik denk dat we het qua tempo in de eerste helft goed deden, maar in de tweede helft speelden we in een te laag tempo." De Serviër was na afloop van het duel dan ook niet tevreden met het resultaat. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, want Benfica had al twintig wedstrijden in de knock-outfase niet verloren, maar als je voor Ajax speelt ben je altijd boos als je niet wint."

Toch is Tadic vol vertrouwen dat het over drie weken in de return goedkomt en Ajax 'gewoon' in de koker gaat voor de kwartfinale van het miljardenbal. "Dat moet, dat is ons doel. Ik denk dat wij het betere team zijn en we moeten het nu thuis gaan doen, in Amsterdam."