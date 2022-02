Wedstrijd met alles erop en eraan tussen Ajax en Benfica eindigt in gelijkspel

Ajax heeft vanavond niet kunnen winnen van Benfica. In Lissabon eindigde de spectaculaire heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League in 2-2. Over drie weken is de return in Amsterdam.

In de zeer onrustige eerste helft sloeg Ajax twee keer toe. Noussair Mazraoui profiteerde in de achttiende minuut van balverlies bij de Portugezen. Na een combinatie vond hij Dusan Tadic. De aanvoerder bleef rustig en schoot knap raak met rechts: 0-1.

Het leek een simpele avond te worden voor de Amsterdammers. Toch werd het plots 1-1. Na een hoekschop kon ex-Ajacied Jan Vertonghen profiteren van een uitglijder bij Mazraoui. De Belg gaf hard voor, waarna Sébastien Haller de bal ongelukkig in eigen doel werkte.

Snel herstel topscorer Haller

Haller, die in de groepsfase tien keer scoorde en topscorer is in de Champions League, bleek niet van slag. Nog geen vier minuten na zijn fout zorgde de spits voor 1-2. Een voorzet van Steven Berghuis werkte de Ivoriaan in twee instanties binnen. Vlak voor rust had hij ook de 1-3 op zijn schoen. Middenvelder Esdon Álvarez raakte de paal met een diagonaal schot, waarna Haller de rebound voor open doel naast schoot.

Ryan Gravenberch, die de voorkeur kreeg boven Davy Klaassen, en Mazraoui kregen in de levendige tweede helft kansen om de voorsprong te vergroten. De middenvelder nam niet goed aan en de rechtsback stuitte op doelman Odysseas Vlachodimos. Ook Benfica kreeg meerdere mogelijkheden en had de overhand na rust. Roman Yaremchuk zorgde ruim een kwartier voor tijd voor de verdiende gelijkmaker. Hij was attent nadat Remko Pasveer een hard schot niet onder controle kreeg: 2-2.

Op dinsdag 15 maart is de return in de Johan Cruijff Arena. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de kwartfinales van de Champions League.