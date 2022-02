Ajaxfans in de Marktkantine: "Ik heb dit zo gemist"

Ajax nam het gisteravond op tegen Benfica in de achtste finale van de Champions League. Ajaxfans konden weer met velen bij elkaar komen om hun club samen aan te moedigen. Ondanks dat de wedstrijd is geëindigd in gelijkspel (2-2), was de sfeer als vanouds.

AT5

De Marktkantine stond weer helemaal vol met supporters die allemaal lang hebben gewacht op dit moment: "Het is heel leuk om hier met z'n allen te zijn en samen doelpunten te kunnen vieren", aldus een supporter. Een ander laat weten: "Ik heb het zo gemist dit. We kwamen hier twee jaar geleden ook altijd met uitwedstrijden. Het is geweldig man."

De wedstrijd is geëindigd in gelijkspel, maar de Ajax supporters hebben er volle vertrouwen in dat hun club er de volgende keer met de winst vandoor gaat. De thuiswedstrijd tegen Benfica vindt plaats op 15 maart in Johan Cruijff arena.