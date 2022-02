De IJpleinveer gaat varen: "Het is een hele verbetering"

De nieuwe pontaanlanding bij het Centraal Station is zo goed als klaar. De route van de veerpont tussen het Centraal Station en het IJplein is verplaatst naar de oostkant van de De Ruijterkade. Door de nieuwe route is de vaartijd van de pont en daarbij de reistijd van verkeersgebruikers verkort. De makers van het AT5 programma Het Verkeer nemen een kijkje bij de laatste werkzaamheden aan de nieuwe veerverbinding.

AT5

Uit recente cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat er jaarlijks zo'n 160.000 schepen over het IJ varen. Ook het aantal passagiers dat met de veerpont reist neemt toe. Nu maken al zo'n 70.000 mensen dagelijks de oversteek en dat zal in alle waarschijnlijkheid toenemen. Door het aanleggen van nieuwe veerverbindingen wil de gemeente de oversteek structureel verbeteren. Naast het aanleggen van de pontaanlanding is ook de De Ruijterkade opnieuw ingericht en is er een bredere fiets-en voetgangersbrug geplaatst. De uitdaging bij dit project is het werken in Amsterdam, en het beperken van de overlast voor de omgeving, vertelt projectleider Ralf Keijser. "Daarom hebben we voor dit project gekozen om zoveel mogelijk vanaf het water te realiseren. Om de weggebruiker zoveel mogelijk van de werkzaamheden te ontzien."

Ruim een jaar lang vonden er werkzaamheden plaats bij de De Ruijterkade en dat had veel invloed op het verkeer. "Ik fiets hier elke dag en het was altijd even kijken via welke route ik ongeschonden langs de werkzaamheden kwam." Niet iedereen was op de hoogte van de nieuwe veerverbinding, een voorbijkomende fietser kijkt verbaasd richting het IJ. "Ik was me er niet van bewust dat er een nieuwe pontplek zou komen, maar het ziet er goed uit."

NACO-huisje Voor de werkzaamheden moest het NACO- huisje plaats maken en tijdelijk verhuizen naar Zaandam. Het NACO-huisje is een opvallend houten huisje op betonnen palen en stamt uit 1919. Het pand diende als scheepskantoor en is ontworpen door Amsterdamse School architect Guilluime La Croix. Het huisje is sinds 13 december 2021 weer terug op haar oude plek bij het station.

Het NACO-huisje aan het IJ (16 oktober 1936) - Bron: Beeldbank Amsterdam

De IJpleinveer zal vanaf vandaag, maandag 28 februari gaan varen. De wethouder houdt ter ere van dit feestelijke moment een toespraak bij de nieuwe veerverbinding.