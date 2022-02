Gijzelnemer werkte nog maar paar weken als Albert Heijn-bezorger

Verschillende medewerkers laten weten dat ze hem niet goed kenden omdat hij net nieuw was. Hij zou voornamelijk avonddiensten gereden hebben. Meerdere medewerkers zeggen dat het zelfs zijn eerste rit alleen was. Hij zou eigenlijk naar Beverwijk gereden moeten hebben om de boodschappen te bezorgen. Ze zeggen te vermoeden dat hij als bezorger is gaan werken om zo de gijzeling te kunnen plegen.

Een woordvoerder van Albert Heijn bevestigt dat de man nog maar een paar weken voor het bedrijf werkte. "Ik kan niet speculeren over wat zijn motieven waren of zijn plan. Dat is iets wat de politie moet onderzoeken. Ik kan me voorstellen dat het onderbuikgevoel bij medewerkers leeft, maar dan zou ik moeten speculeren en dat zou onverstandig zijn."

Of het daadwerkelijk zijn eerste rit alleen was en of hij inderdaad naar Beverwijk had gemoeten kan ze niet bevestigen, maar ze zegt wel dat hij is afgeweken van de route die hij met de boodschappen had moeten rijden. "Hij had niet op het Leidseplein moeten zijn."

De kleine vrachtwagen van de Albert Heijn stond tijdens de gijzeling voor de Apple Store. Pas later bleek dat de gijzelnemer de bestuurder van de vrachtwagen was geweest.