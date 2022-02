Man gooit verfbom naar kantoor Gazprom: "Misschien krabbelt Poetin achter zijn hoofd"

Het kantoor van het Russische aardasbedrijf Gazprom in Oud-Zuid is vanmiddag bekogeld met een verfbom. Het gaat om een protest tegen Rusland, dat deze week een oorlog met buurland Oekraïne is begonnen.

De gooier van de verfbom heeft per telefoon contact opgenomen met de redactie van AT5. "Het is zuiver misdadig, Gazprom is helemaal vervlochten met dat Rusland en daar moeten we geweldig vanaf", zegt hij. Toen hij voor het gooien van de verfbom door het raam keek zag hij niemand binnen zitten. "Maar ik zag wel een balie met het logo van Gazprom."

Het gaat om wateroplosbare verf. "Er gebeurt niks mee en er is geen schade. Maar als iedereen het nou doet, dan komt dat misschien aan bij het Kremlin. En misschien krabbelt Poetin zich dan achter zijn hoofd." Meer acties door hemzelf sluit hij voorlopig uit. "Ik heb nog twee zakjes over, maar ik vind het nu wel mooi. Maar als anderen er net zo over denken zou dat fantastisch zijn."

Vanwege de Russische invasie vonden er in de stad al meerdere protesten plaats. Zondagmiddag vindt er weer een plaats op de Dam. De PvdA en GroenLinks hebben vandaag schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gesteld, ze wijzen erop dat de economische relatie met Rusland nog 'hecht' is en willen weten hoe daar verandering in gebracht kan worden.