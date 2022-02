Vrijspraak voor man die peilbaken plaatste onder auto waarin vriend Ayla Mintjes reed

De rechtbank stelt dat inderdaad uit het dossier kan worden afgeleid dat hij het peilbaken onder de auto plakte. Maar daarmee kan niet worden bewezen dat hij de opzet had om een moord voor te bereiden. "Over de wetenschap van verdachte kan op basis daarvan alleen worden vastgesteld dat verdachte wist dat de auto met het baken zou worden gevolgd."

Geen wederrechelijk aftappen

Zijn handelen was ook niet in strijd met de wet plaatsen van aftappapparatuur. "Een GPS-tracker geeft, via een simkaart, zijn eigen actuele locatiegegevens door. Die locatie is vervolgens op een laptop of mobiele telefoon met behulp van daarvoor bestemde software te zien. De gegevens die op de laptop of telefoon te zien zijn, zijn gegevens die door de GPS-tracker zelf worden gegeven, zodat er geen sprake is van het wederrechtelijk aftappen, opnemen of afluisteren van gegevens."

De auto, die eigenlijk van een neef van Anis B. was, stond op 4 maart op de Meeuwenlaan in Noord toen de 23-jarige man het peilbaken eronder plakte. Diezelfde dag werd hij opgepakt. Agenten troffen bij hem een telefoon aan waarmee contact was gelegd met het pleilbaken. Ook vonden ze filmbeelden van auto’s in de parkeergarage van de Maassluisstraat in Nieuw- West.

Ander peilbaken

In de Maassluisstraat vond ongeveer een maand later de dodelijke schietpartij plaats waarbij Mintjes om het leven kwam. Anis B. zat ook in de auto die beschoten werd, maar hij bleef ongedeerd. Twee andere verdachten hadden korte tijd voor die schietpartij geprobeerd om een ander peilbaken onder de auto te plakken. Dat gebeurde ook

Na de moord werd een groot aantal verdachten opgepakt.