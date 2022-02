Uit Volt gezet Kamerlid ontkent grensoverschrijdend gedrag: "Smaad en laster"

Het Amsterdamse Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan is het er niet mee eens dat zij uit de fractie van Volt is gezet wegens grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar heeft ze 'geen fatsoenlijke kans' gekregen om op de aanklachten te reageren. "De hele gang van zaken is niet anders te kwalificeren als het toebrengen van smaad en laster aan mijn persoon."

"Ik heb geen onoorbaar gedrag vertoond", schrijft Gündogan in een verklaring. Volt maakte vanochtend bekend dat het Kamerlid definitief uit de partij is gezet vanwege dertien meldingen 'uiteenlopend van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie'.

Volgens Gündogan is haar niet medegedeeld wat de inhoud is van de meldingen. Ze schrijft ook geen eerlijke kans te hebben gehad om op de opzegging te reageren. "Als er sprake zou zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan zou de weg naar het OM moeten worden bewandeld. Maar toetsing door een onafhankelijke rechter heeft niet plaatsgevonden. In plaats van de rechter die over mij mag oordelen, heeft Volt zelf rechter gespeeld en over mij geoordeeld. Dit past niet in een rechtsstaat."

Kort geding

Ze ontkent dat zij zou hebben geweigerd om mee te werken aan een onderzoek naar de beschuldigingen. "Volt heeft eenzijdig een onderzoeksbureau uitgekozen. Omdat ik beschik over concrete informatie dat dit onderzoeksbureau niet onafhankelijk is, heb ik aangegeven alleen te willen meewerken aan een werkelijk onafhankelijk onderzoek."

Gündogan spande eerder een kort geding aan tegen haar schorsing. Tot die zaak van aankomende dinsdag schrijft ze geen verdere inhoudelijke mededelingen te doen. "Na dinsdag zal ik de pers te woord staan."