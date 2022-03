Amsterdamse tram te koop op Marktplaats: "Bijvoorbeeld als tiny house of vergaderzaal"

De tram is gebouwd in 1957, en vanaf 1959 reed hij door de Amsterdamse straten. In al die jaren heeft de tram niet alleen heel wat rondjes gemaakt in Amsterdam, maar ook in Polen: "De tram heeft van 1959 tot 2004 in Amsterdam gereden en is daarna naar Polen gegaan. In 2011 is de tram weer teruggekomen", vertelt Mark Vermeulen, vrijwilliger bij de Museumtramlijn.

Tiny house

Mark heeft al meerdere keren een bod ontvangen van ijzerhandelaren, maar hij heeft liever dat de tram een andere bestemming krijgt. "Het liefst verkopen we de tram aan iemand die het voertuig gaat hergebruiken, bijvoorbeeld als tiny house of vergaderzaal."